Роман Костомаров снимется в сериале “Киборг” о жизни людей с протезами

Создатели хотят показать особенности психологической адаптации к протезам

Фото: unsplash.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров снимется в документальном сериале “Киборг”, который посвящен жизни людей с протезами. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Костомаров согласился принять участие в проекте, рассказал замгендиректора Premier (там выйдет сериал) Макар Кожухов. На фестивале онлайн-кинотеатров он рассказал, что съемки уже идут – они стартовали 30 июня. В производстве занята кинокомпания ID Production, которая получает поддержку Института развития интернета. Автором трехсерийного проекта выступила Людмила Арланова.

Одна из серий расскажет историю Костомарова, который выжил после тяжелой болезни, а после продолжил свои тренировки и вернулся на лед. Создатели хотят показать особенности психологической адаптации к протезам.

Напомним, что олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова госпитализировали с тяжелой пневмонией 10 января. Из-за осложнений врачам пришлось провести несколько ампутаций – фигурист лишился обеих стоп и пальцев на левой руке.

Выписали Костомарова лишь в начале июля. Через некоторое время он продолжил реабилитацию и стал публиковать кадры тренировок из тренажерного зала.

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