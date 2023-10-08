Путешествие. Самолет Фото: unsplash.com

Запрет будет действовать до особых распоряжений. Возврат и обмен билетов для пассажиров будет производиться без штрафных санкций

Росавиация в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в Израиле ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в аэропорты Израиля, сообщает РБК.

Авиакомпаниям дали указания по неукоснительному соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафов.

Ранее российская авиакомпания Red Wings заявила, что временно сократит авиасообщение между российскими аэропортами и воздушной гаванью Тель-Авива.

Некоторые зарубежные авиакомпании также отменили рейсы в Израиль. Air France приостановила полеты “до дальнейшего уведомления”, Lufthansa до 9 октября.

Как уже сообщалось, число пострадавших в результате обстрелов в Израиле превысило 200 человек, несколько человек погибли.

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