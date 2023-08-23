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Росавиация подтвердила, что Пригожин был на разбившемся самолете

редактор01 mins

Кроме него на борту находился Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров и три члена экипажа

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета был Евгений Пригожин. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным организации на борту самолета Embraer – 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:

Евгений Пригожин; Дмитрий Уткин; Пропустин Сергей; Евгений Макарян;  Александр Тотмин; Валерий Чекалов; Николай Матусеев.

Также на борту были три члена экипажа:  командир Алексей Левшин, второй пилот Каримов Рустам и бортпроводник Распопова Кристина. Тела всех десяти человек найдены. 

Вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Следком возбудил уголовное дело. Напомним, что ранее гибель Пригожина подтвердил близкий к ЧВК “Вагнер” канал Gray Zone.

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