Росавиация подтвердила, что Пригожин был на разбившемся самолете

Кроме него на борту находился Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров и три члена экипажа

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета был Евгений Пригожин. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным организации на борту самолета Embraer – 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:

Евгений Пригожин; Дмитрий Уткин; Пропустин Сергей; Евгений Макарян; Александр Тотмин; Валерий Чекалов; Николай Матусеев.

Также на борту были три члена экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Каримов Рустам и бортпроводник Распопова Кристина. Тела всех десяти человек найдены.

Вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Следком возбудил уголовное дело. Напомним, что ранее гибель Пригожина подтвердил близкий к ЧВК “Вагнер” канал Gray Zone.

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