Росавиация подтвердила, что Пригожин был на разбившемся самолете
Кроме него на борту находился Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров и три члена экипажа
Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета был Евгений Пригожин. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным организации на борту самолета Embraer – 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:
Евгений Пригожин; Дмитрий Уткин; Пропустин Сергей; Евгений Макарян; Александр Тотмин; Валерий Чекалов; Николай Матусеев.
Также на борту были три члена экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Каримов Рустам и бортпроводник Распопова Кристина. Тела всех десяти человек найдены.
Вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Следком возбудил уголовное дело. Напомним, что ранее гибель Пригожина подтвердил близкий к ЧВК “Вагнер” канал Gray Zone.