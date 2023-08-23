Росавиация: самолет с Евгением Пригожиным рухнул в Тверской области

По информации МЧС, погибли десять человек

Фото: кадр из видео РИА ФАН

Десять человек погибли при крушении самолета Embraer в Тверской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров борта числился Евгений Пригожин.

Как сообщили в МЧС России, самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. Инцидент произошел возле населенного пункта Куженкино. В экстренных службах агентству уточнили, что найдены тела четырех человек. Сам самолет сгорел после удара о землю, в полете он находился менее получаса.

Напомним, что 23 июня военные колонны “Вагнера” отправились на Москву. Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, владелец ЧВК Евгений Пригожин договорился с властями РФ о прекращении мятежа, остановке продвижения своих подразделений к Москве и их возвращении в места дислокации.

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