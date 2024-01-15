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Росгвардейцы отработали навыки беспарашютного десантирования

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Росгвардейцы отработали навыки беспарашютного десантирования

Фото: Эдуард Кротов

Алтайские спецподразделения войск национальной гвардии продолжают проводить регулярные тренировки для поддержания высокого уровня специальной подготовки сотрудников и готовности действовать в условиях сложной обстановки. На территории войскового стрельбища бойцы подразделений СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Алтайскому краю провели беспарашютное десантирование с вертолета Ми-8 в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе занятий росгвардейцы изучили способы использования спусковых устройств и канатов для десантирования с различных высот, а также приемы страховки и самостраховки при спуске на землю. Бойцы спецподразделений десантировались из вертолета в режиме зависания, штурмовым способом, а также с помощью высотного снаряжения. Беспарашютное десантирование это универсальный и эффективный способ оперативной высадки и эвакуации спецназа в условиях труднодоступной местности. Перед началом десантирования с личным составом был проведен инструктаж по мерам безопасности и правилам использования высотного снаряжения.

Взято отсюда.

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