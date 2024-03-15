Росгвардейцы прошли спецкурс по автовождению

Фото: Эдуард Кротов

В Барнауле сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Алтайскому краю прошли курс специальной подготовки по контраварийному вождению служебного автомобиля. Занятия проходили на ледовом полигоне одной из автошкол краевой столицы. В рамках авторской программы своим опытом и профессиональными секретами со стражами правопорядка поделился известный барнаульский гонщик директор автошколы «Барнаульский центр высшего водительского мастерства» Антон Мищенков. Эксперт подробно и аргументированно рассказал слушателям спецкурса об основных ошибках, допускаемых участниками дорожного движения в критических ситуациях, а также дал полезные советы, как избежать или с минимальными потерями выйти из типичных дорожных «ловушек». Во время лекционной части занятий водители групп задержания вневедомственной охраны, спецподразделений ОМОН и СОБР прослушали блок теоретической информации и отработали ключевые навыки скоростного руления на тренажерах, а затем уже на специально оборудованной площадке с ледово-снежным покрытием росгвардейцы под контролем инспектора военной автомобильной инспекции Управления Росгвардии по Алтайскому краю старшего лейтенанта Игоря Гудникова смогли закрепить полученные знания и опробовать приемы контраварийного вождения на практике, непосредственно за рулем служебного автотранспорта. Используя специальные упражнения, опытный автоинструктор помог росгвардейцам освоить наиболее важные приемы контраварийного вождения: прогнозирование аварийной ситуации, экстренные торможение и разгон, преодоление линейной и смещенной змейки, повышение маневренности в повороте, управляемый занос, стабилизация автомобиля после вращения и другие. Отдельное внимание организаторы занятий уделили безопасности и грамотным тактическим действиям при преследовании и блокировании автомобилей правонарушителей. «Уверенное владение навыками контраварийного вождения позволяет росгвардейцам успешно выполнять служебно-боевые задачи и оперативно пресекать противоправные действия на маршрутах патрулирования. Мы специально повышаем мастерство водителей ведомства для снижения вероятности оказаться в экстремальной ситуации на дороге или суметь сделать всё необходимое в случае внезапной опасности», – отметил Игорь Гудников, подводя итоги обучения.

Взято отсюда.

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