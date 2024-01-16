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Росгвардейцы вручили призы лучшим спортсменам

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Росгвардейцы вручили призы лучшим спортсменам

По приглашению краевой федерации самбо и дзюдо сотрудники ОМОН «Форпост» Управления Росгвардии по Алтайскому краю стали почетными гостями всероссийского турнира по борьбе самбо в честь полного кавалера ордена Славы Почетного гражданина города Бийска Николая Чернышева. В ходе церемонии открытия врио командира отряда подполковник полиции Иван Голосовский выступил перед участниками первенства с приветственным словом, отметив значимую роль спорта в формировании личности активного гражданина своей страны. В этом году ежегодные соревнования с 43-летней историей собрали во втором по величине городе Алтайского края большое количество молодых спортсменов из разных уголков России. Более 150 юношей и 44 девушки в возрасте до 18 лет из регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока приехали в наукоград оспаривать лидерство и бороться за право участвовать в финальном этапе первенства России по самбо, который в конце января 2024 года пройдет в городе Владивостоке. Сотрудники Росгвардии внимательно следили за ходом спортивных поединков и после завершения состязаний приняли участие в награждении победителей и призеров турнира. От имени Росгвардии офицер ОМОН «Форпост» вручил отличившимся самбистам персональные призы в номинациях «За волю к победе» и «За лучшую технику». Справочно: Николай Чернышев родился в селе Усятское Бийского уезда Алтайской губернии. Зимой 1942 года был мобилизован в Красную Армию, воевал под Москвой, Воронежем, Сталинградом, Киевом, Ворошиловградом, участвовал в разгроме Ясско-Кишеневской группировки противника, освобождал Варшаву, штурмовал Берлин. За мужество и отвагу, проявленные в боях, был награжден орденами Славы трех степеней. В 1947 году в звании старшины Чернышев был уволен в запас. Вернулся на Алтай, жил в городе Бийске. Николай Андреевич, будучи активистом-общественником, стал одним из инициаторов основания школы самбо в Бийске, воспитанники которой занимают призовые места на региональном и федеральном уровнях. Около 30 лет он входил в состав Бийского городского комитета ветеранов войны и военной службы. В 1986 году Николаю Чернышеву было присвоено звание «Почетный гражданин города Бийска».

Взято отсюда.

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