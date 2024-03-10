Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя в Камне-на-Оби

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по городу Камень-на-Оби задержали автовладельца, который управлял своим транспортным средством в нетрезвом виде. Около полуночи, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о том, что очевидцы заметили в одном из микрорайонов города Тойоту Кололлу, водитель которой предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Получив описание автомобиля и информацию о направлении его движения, стражи правопорядка незамедлительно приступили к его поискам и вскоре заметили похожее по приметам транспортное средство на улице Толстого. Сотрудники Росгвардии приняли меры к остановке иномарки и задержанию лица, находившегося в ней. При проверке документов выяснилось, что за рулем легкового авто находился 52-летний местный житель, ранее лишенный водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного наряду дорожно-патрульной службы. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. С учетом обстоятельств происшествия юноше грозит уголовное преследование и конфискация автомобиля.

Взято отсюда.

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