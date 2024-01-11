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Росгвардия усилит работу по обеспечению безопасности в регионе

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Росгвардия усилит работу по обеспечению безопасности в регионе

Фото: Антон Федотов

Начальник Управления Росгвардии по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Сафонов принял участие в совместном внеплановом заседании антитеррористической комиссии в Алтайском крае и оперативного штаба Алтайского края по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма и массовых беспорядков, совершения преступлений экстремистской направленности. Под председательством Губернатора Алтайского края Виктора Томенко участники совещания рассмотрели вопросы, касающиеся состояния и перспектив развития обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, распространения сепаратистских и ультранационалистических настроений, a также необходимых мерах повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики указанных угроз. На заседании была дана оценка текущей ситуации в регионе. После заслушивания докладчиков глава правительства отметил, что обстановка в Алтайском крае является прогнозируемой, стабильной и контролируемой. Фактов наличия межнациональных, межконфессиональных конфликтов, проявлений сепаратизма на территории региона не выявлено. По итогам обсуждения утверждены и приняты к исполнению дальнейшие меры в сфере безопасности, противодействия терроризму и экстремизму. С учетом положительной практики, власти региона планируют активнее привлекать росгвардейцев для охраны общественного порядка в период крупных культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также использовать возможности беспилотной авиации Росгвардии при проведении профилактических рейдов на территории края.

Фото: Антон Федотов

Взято отсюда.

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