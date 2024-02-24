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Роскомнадзор сообщил об утечке 510 млн учетных записей россиян

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Из них 500 млн — одна утечка, сообщил Милош Вагнер

Роскомнадзор сообщил об утечке 510 млн учетных записей россиян

Работа за компьютером / Фото: unsplash.com

510 млн записей о россиянах утекли в Сеть с начала 2024 года, заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

“Всего утекло 510 млн, из них 500 – это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем”, – сказал он в беседе с ТАСС.

Для сравнения: за 2023 год в Сеть попало порядка 300 млн записей о россиянах при 168 утечках, а в 2022-м после начала СВО утекли 600 млн записей при более 140 утечках.

По словам Вагнера, в 2024 году выросло количество случаев компрометации данных, а объем утечек снизился.

В январе в Госдуме одобрили законопроекты об ужесточении ответственности за утечки персональных данных.

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