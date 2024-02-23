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Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн записей о россиянах

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Это в полтора раза больше, чем за весь 2023 год

23 февраля 2024, 13:5758Написать комментарий

Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн записей о россиянах

С начала 2024 года более 510 млн записей о россиянах утекли в Сеть. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

— Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем, — цитирует Вагнера ТАСС.

Замглавы Роскомнадзора не уточнил, какая информация попала в свободный доступ и у кого именно произошла утечка.

По словам Вагнера, в 2023 году объем утечек снижался: за год были скомпрометированы 300 млн персональных данных, а годом ранее — 600 млн. Всего утечек было 168 в 2023 году и 140 — в 2022-м. В 2024 году одной утечкой был в полтора раза превышен показатель прошлого года и едва ли не весь рекорд 2022 года.

Если вы обнаружите, что ваши данные утекли в Сеть, подать жалобу можно на сайте Роскомнадзора. Также можно подать заявление в прокуратуру о краже персональных данных, но для этого нужно знать, в каком городе находятся их похитители.

Взято Источник
23.02.2024

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