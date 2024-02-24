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Роскомнадзор: в 2024 году в сеть утекло 510 млн записей о россиянах

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Роскомнадзор: в 2024 году в сеть утекло 510 млн записей о россиянах

500 млн из них были скомпрометированы в результате одного инцидента

Более 510 млн записей о россиянах утекли в сеть с начала 2024 года, при этом 500 млн из них были скомпрометированы в результате одного инцидента, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера.

– Всего утекло 510 млн, из них 500 [млн] – это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем, – сказал Вагнер.

По его словам, по сравнению с 2022-2023 годами количество случаев компрометации данных увеличилось, однако объем самих утечек уменьшился. 

– А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год, – отметил замглавы Роскомнадзора.

Отмечается, что за весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, а в сеть попало около 300 млн записей о россиянах. После начала специальной военной операции в 2022 году в сеть утекло 600 млн записей о гражданах РФ – тогда ведомство зафиксировало более 140 утечек. 

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Взято отсюда

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