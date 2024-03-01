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“Роскосмос” выставит на торги непрофильные активы на 11 млрд рублей

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"Роскосмос" выставит на торги непрофильные активы на 11 млрд рублей

“Роскосмос” выставит на торги более 150 объектов различного назначения на 11 млрд рублей

«Роскосмос» планирует выставить на продажу непрофильные активы общей стоимостью свыше 11,4 млрд руб. в 2024 году. На торги выставят более 150 объектов различного назначения, а средства от продажи направят на улучшение финансово-экономического состояния предприятий «Роскосмоса», сообщает РБК со ссылкой на представителя госкорпорации.

Перечень имущества, которое планируют продать с торгов, включает имущество в Москве и Подмосковье, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области. В частности, речь идет о базе отдыха «Салют» в поселении Вороновское (начальная стоимость — 703 млн руб.), комплексе зданий на Ленинградской улице в Химках (652 млн руб.), 75,66% акций пансионата «Курорт Макопсе» в Сочи (332 млн руб.).

Это не первый раз, когда «Роскосмос» выставляет на торги непрофильные активы. В 2024 году космическая госкорпорация планирует также продать имущественный комплекс на Бауманской улице (1,79 млрд руб.), а также пансионаты «Восход» рядом с Сергиев-Посадом (720 млн руб.) и «Восток» в Краснодарском крае (665 млн руб.), санитарно-оздоровительный комплекс «Чайка» в Московской области (167 млн руб.).

В феврале правительство одобрило рекламу на космических аппаратах. Теперь логотипы брендов станет возможным размещать на кораблях «Союз» и «Прогресс». Рекламные изображения также могут появиться и на объектах инфраструктуры «Роскосмоса». В госкорпорации рассчитывают, что дополнительный источник дохода способен приносить порядка 200 млн руб. в год.

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Взято отсюда

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