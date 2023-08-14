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Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 в пунктах пропуска через границу

редактор01 mins

Соответствующее постановление выпустила главный государственный санитарный врач Анна Попова

Фото: unsplash.com

Роспотребнадзор отменил требование заполнять анкету о сведениях по перенесенной коронавирусной инфекции в пунктах пропуска через российскую границу. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее постановление выпустила главный государственный санитарный врач Анна Попова. Документ отменяет необходимость для иностранных граждан и лиц без гражданства до прибытия на территорию страны заполнять анкету прибывающего, а также делать это на пунктах пропуска.

При этом территориальным органам Роспотребнадзора рекомендовали обеспечить выборочное тестирование на COVID-19 по эпидемическим показаниям граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства в тех случаях, если они прибывают из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

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