Арбитражный суд Алтайского края Фото: Толк

Надзорное ведомство требует привлечь компанию “Розница К-1” к административной ответственности. Что, впрочем, происходит не первый раз

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю подало в суд на компанию “Розница К-1”, входящую в “бизнес-империю” сети “Мария-Ра”. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

Ведомство требует наказать “Розницу К-1” и привлечь ее к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технических регламентов.

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