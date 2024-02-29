Роспотребнадзор подал в суд на одно из юрлиц сети “Мария-Ра”

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Надзорное ведомство требует привлечь компанию “Розница К-1” к административной ответственности. Что, впрочем, происходит не первый раз

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю подало в суд на компанию “Розница К-1“, входящую в “бизнес-империю” сети “Мария-Ра”. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

Ведомство требует наказать “Розницу К-1” и привлечь ее к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем или продавцом требований технических регламентов.

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Часть 3 же применяется в случае повторного совершения правонарушения, предусмотренного уже второй частью статьи 14.43. То есть, это такие нарушения регламентов, которые повлекли “причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений”, либо создавшие угрозу такого вреда.

Однако в связи с чем надзорное ведомство заинтересовалось компаний на данный момент не известно. При этом нужно отметить, как и у любой крупной торговой сети, у “Марии-Ра” достаточно длительная история судебных тяжб с Роспотребнадзором.

Так, самый “свежий” процесс с участием юрлица “Розница К-1” начался в июле 2023 года и закончился в октябре того же года. Тогда Роспотребнадзор требовал привлечь фирму к ответственности по первой части все той же статьи 14.43 (предусматривающей ответственность за нарушения регламентов без “отягчающих” обстоятельств) и по уже упомянутой части 3.

Роспотребнадзор имеет претензии к “Рознице К-1” в части нарушений требований нескольких технических регламентов Таможенного Союза: “О безопасности пищевой продукции”, “Пищевая продукция в части ее маркировки”, “О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания“, и ряда других.

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Причем, отмечается, что нарушение было совершено повторно и было признано “существенным”. Как сказано в материалах процесса, в материал протокола об административном правонарушении по части 3 статьи 14.43 вошли нарушения, найденные в 24 магазинах сети “Мария-Ра“.

Среди упомянутых в материалах процесса нарушений указаны случаи, выявленные в магазинах Барнаула, Заринска и Камня-на-Оби. Например, “отличился” магазин по адресу Энтузиастов, 13 в Барнауле, где зафиксирован целый ряд нарушений, в том числе и продажа товара с истекшим на сутки сроком годности.

Финалом процесса стала победа Роспотребнадзора и привлечение “Розницы К-1” к ответственности по части 3 статьи 14.43 со штрафом в 350 тысяч рублей (хотя изначально надзорный орган настаивал на размере штрафа в 700 тысяч рублей).

Взято отсюда.

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