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Росптицесоюз: яйца птицы из РФ остаются одними из самых дешевых в мире

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Росптицесоюз: яйца птицы из РФ остаются одними из самых дешевых в мире

Потребление яиц на душу населения в России составляет более 285 штук в год

Российские яйца птицы остаются одними из самых дешевых и доступных в мире, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение генерального директора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой.

“Потребление яиц на душу населения сегодня составляет более 285 штук в год. Таким образом, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яйца на человека в год, а в мировом рейтинге по производству занимает шестое место, по мясу птицы – четвертое место. При этом российское яйцо остается для потребителя одним из самых дешевых и доступных в мире”, – сказала Бобылева.

По ее словам, Россия по итогам 2023 года произвела рекордный с 1990 года объем яиц и уже второй год подряд обеспечила максимальный объем производства мяса птицы. 

Генеральный директор Росптицесоюза отметила, что несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию, за последние 10 лет объем производства яйца в сельскохозяйственных организациях вырос в пределах 20%.

Отрасль в дальнейшем готова наращивать производство при устойчивом спросе и гарантиях реализации продукции, добавила Бобылева. 

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Взято отсюда

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