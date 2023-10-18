Кадастровые работы Фото: ru.freepik.com

Руководитель Росреестра по Алтайскому краю Юрий Калашников рассказал “Толку” о тотальной цифровизации, амнистии в недвижимости и других ярких сторонах работы Управления

Региональное Управление Росреестра в этом году отмечает свое 15-летие. За этот исторически короткий период федеральная служба стремительно эволюционировала. И сегодня вопросы недвижимости решаются быстро, порой в два клика. Повсеместная цифровизация, удобные сервисы и единые системы данных упрощают не только работу сотрудников управления, но и жизнь простых граждан и бизнеса. О современных подходах к масштабной работе в сфере кадастрового учета и государственной регистрации нам рассказал руководитель Управления Юрий Калашников.

Амнистии в деле

– Юрий Викторович, первое, о чем бы хотелось спросить – это дачная и гаражная амнистии. Сколько продлится действие закона, каковы итоги его реализации?

Юрий Калашников Фото: Управление Росреестра Алтайского края

– Начнем с “гаражной амнистии”. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2021 года, он будет действовать вплоть до 2026-го. Напомню: амнистия распространяется на объекты, построенные до 31декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса. К объектам, подпадающим под амнистию, относятся одноэтажные сооружения без жилых помещений. Они могут входить в кооператив или стоять отдельно. Есть еще два условия: это должно быть капитальное строение, возведенное на муниципальной земле.

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горняк

горняк локтевский