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Росрыболовство: россияне за новогодние каникулы купили около 4 тыс. тонн икры

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Росрыболовство: россияне за новогодние каникулы купили около 4 тыс. тонн икры

По данным ведомства, продукт стали покупать чаще благодаря росту предложения и более низкой цене

Жители России за новогодние каникулы успели приобрести около четырех тыс. тонн лососевой икры, сообщает Газета.ru со ссылкой на ТАСС и Росрыболовство.

По данным Росрыболовства, продукт стали покупать чаще благодаря росту предложения и более доступной цене. 2023 год на Дальнем Востоке отмечен одной из самых удачных лососевых путин: рыбакам тогда удалось добыть 609 тыс. тонн рыбы.

А красной икры за 11 месяцев 2023 года было произведено 23,2 тыс. тонн — это в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

«Почти вся продукция ушла на стол российскому потребителю», — уточнили в сообщении Росрыболовства.

В ведомстве отметили, что при покупке икры очень важно обращать внимание на то, чтобы икра была легального происхождения.

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Взято отсюда

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