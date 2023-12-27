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Россельхознадзор ограничит транзит американской курятины из-за птичьего гриппа

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После прилета в Калифорнию в рамках осенней миграции миллионов водоплавающих вирус птичьего гриппа начал стремительно распространяться по США

Россельхознадзор ограничит транзит американской курятины из-за птичьего гриппа

Фото: unsplash.com

Россельхознадзор собирается ограничить транзит американской курятины в Казахстан. Как сообщает РИА Новости, ведомство объясняет такие ограничения необходимостью защититься от распространения гриппа птиц, с которым на американском континенте сложилась нестабильная ситуация.

Напомним, что ранее западные СМИ писали, что в США могла начаться эпидемия этого заболевания. После прилета в Калифорнию в рамках осенней миграции миллионов водоплавающих вирус птичьего гриппа начал стремительно распространяется по всей стране.

Россельхознадзор считает, что на фоне этого необходимо ограничить провоз курятины из США по территории России, в том числе в Казахстан – это основное направление транзита через РФ.

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