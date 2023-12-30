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Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц из Турции

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Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц из Турции

При этом ведомство оставляет за собой право проверять предприятия, получившие разрешение на экспорт продукции в Россию

С 29 декабря Россельхознадзор разрешил поставку инкубационных яиц с шести предприятий Турции, которые расположены в благополучных по гриппу птиц территориях, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на сообщение службы.

“Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, а также с учетом гарантии, предоставленной турецкой стороной о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС”, – говорится в сообщении.

При этом Россельхознадзор оставил за собой право проводить инспекции предприятий, которые получили разрешение на экспорт продукции в Россию.

Число турецких предприятий, имеющих право на экспорт инкубационных яиц в Россию, таким образом, увеличилось до 31. Это следует из реестра, размещенного на сайте Россельхознадзора. 

Помимо этого, ряд птицефабрик имеет право поставлять суточных цыплят, а 21 предприятие вправе ввозить пищевые яйца, прибытие которых ожидается в следующем году.

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Взято отсюда

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