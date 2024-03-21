«Россети» пополнили парк спецтехники для обслуживания магистральных сетей Сибири

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/ В филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири поступило 28 единиц новой спецтехники отечественного производства.

Современные машины предназначены для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение 12 регионов Сибири и Дальнего Востока с общим населением более 19 млн человек.

Значительная часть энергообъектов МЭС Сибири расположена вдали от населенных пунктов и автодорог, поэтому вся приобретенная техника отличается повышенной проходимостью.

В распоряжение энергетиков поступили новые бригадные автомобили, гусеничные снегоболотоходы, а также прицепной вагон-дом на тракторном шасси, предназначенный для проживания линейного персонала во время ремонтных работ.

Также автопарк филиала пополнили тяжеловозный полуприцеп и три седельных тягача для перевозки крупногабаритных грузов, металлоконструкций, железобетонных опор. Кроме того, закуплены новые грузовики, тракторы и экскаваторы-погрузчики, необходимые для технического обслуживания и ремонта электросетей.

МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу 453 линий электропередачи протяженностью более 26 тыс. км и 123 подстанций суммарной трансформаторной мощностью почти 50 тыс. МВА. В парке филиала – 895 единиц авто- и спецтехники.

Взято отсюда.

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