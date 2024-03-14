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Пластиковые окна в Горняке

России стало не до смеха после шутки Лукашенко про Казахстан

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14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В прошлом году белорусский президент Лукашенко пошутил над своим казахским коллегой, предложив ему присоединиться к союзу России и Белоруссии. В ответ на это, президент Казахстана Токаев назвал эти слова Лукашенко шуткой и заявил, что Казахстану в этом нет необходимости. Однако, недавние события показали, что России сейчас не до смеха из-за этой шутки Лукашенко про Казахстан.

Некоторое время назад российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Казахстан ведет переговоры о поставках военной продукции для ВСУ. Предположительно, Астана намерена закупить у России оборудование для нужд своих вооруженных сил и затем перепродать его. Эта новость вызвала большой резонанс, и казахским властям пришлось оправдываться.

Однако, оборонное ведомство Казахстана полностью отрицает это. Неизвестно, планировал ли глава Казахстана работать по такой схеме, однако сам факт появления таких новостей стал серьезным поводом для беспокойства в России. Действия Астаны вызывают вопросы, и Москве следует обратить на это пристальное внимание, считают китайские авторы сетевого издания NetEase. Передает АБН24.

Фото: u-f.ru

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Автор: vizitka01

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