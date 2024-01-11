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Россия не вмешивалась в выборы в других странах, но и в свои не позволит, ‒ Слуцкий

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Россия не вмешивалась в выборы в других странах, но и в свои не позволит, ‒ Слуцкий

Председатель ЛДПР высказался по поводу очередного заявления спецслужб США, сообщивших, что якобы Россия намерена вмешаться в ход предстоящих президентских выборов в США. Доказательств, уточнил Леонид Слуцкий, как и в 2016 году, снова ноль

Такие «анонсы» могут быть «дымовой завесой» для подготовки фейков и фальсификаций, считает Леонид Слуцкий.

‒ Главам АНБ и ФБР лучше бы взглянуть в зеркало и признать роль Соединенных Штатов в попытках глобальной дестабилизации. Есть такая русская пословица: «На воре и шапка горит». Именно Вашингтон не раз грубо вторгался в электоральные процессы по всему миру, оставляя грязный, а нередко и кровавый след так называемых «цветных революций», ‒ подчеркнул Председатель ЛДПР. По мнению Леонида Слуцкого, руководству спецслужб США не стоит судить по себе, потому что Россия «не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в других государствах, но и в свои никому не позволит».

Именно это нужно уяснить «русофобствующим ястребам», добавил политик.

Взято отсюда.

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