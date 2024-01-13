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Россия вошла в пятерку крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий

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Россия вошла в пятерку крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий

На начало 2023 года в России наблюдается заметный рост пенсий

По данным Росстата Россия вошла в число крупнейших экономик с самым заметным ростом пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года, обогнав по этому показателю США и уступив лишь Испании, Бельгии, Мексике и Турции, сообщает РИА Новости.

ОЭСР публикует данные по динамике пенсий на основании информации статистических ведомств стран-участниц. Так, в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года самым заметным рост реальных пенсий оказался в Турции – на 17,4%, на втором месте Мексика – 15,6%. А вот у других стран ОЭСР положительная динамика оказалась чуть менее заметной – рост в 2,8% у Бельгии и 2,5% у Испании.

ОЭСР — международная экономическая организация, объединяющая развитые страны. Переговоры о вступлении в ее ряды России начались еще в 2007 году, но были прекращены в феврале 2022 года.

Пятерку стран с самым заметным увеличением пенсий замыкает Россия с ростом пенсионных выплат в 2,4%, по данным Росстата за соответствующий период.

В США реальные пенсии выросли на 2,2%.

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