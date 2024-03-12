Владимир Жириновский Фото: Кадр из видео YouTube

Жириновский прогнозировал, что в результате двух ядерных конфликтов число погибших достигнет 200 млн человек. Кроме того, число беженцев достигнет отметки в 1 млрд

В Сети вновь обсуждают очередное предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В 2004 году он говорил о двух ядерных конфликтах на Ближнем Востоке, передает “Главный региональный”.

“Будут две ядерные войны, между Палестиной и Израилем и Пакистаном и Индией. Это заставит нас наконец договориться. Христианская цивилизация должна объединиться”, – говорил политик.

По словам Жириновского, в результате этих конфликтов погибнут около 200 млн человек. Помимо этого, из стран Азии в другие государства отправится примерно 1 млрд беженцев.

Ранее пользователи Сети уже обсуждали другие пророчества Жириновского. Так, один из последних прогнозов касался ситуации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Политик заявлял, что Россия готова дать жесткий отпор Молдавии в случае эскалации конфликта.

Взято отсюда