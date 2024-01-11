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Россиян попросили не ждать снижения цен на куриные яйца

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Россиян попросили не ждать снижения цен на куриные яйца

Яйца Фото: pixabay.com

Глава Росптицесоюза считает, что установившаяся на яйца цена вполне адекватная и справедливая. При этом цены на импортные яйца сейчас не ниже, чем на российские

Импорт яиц из Азербайджана и Турции навряд ли повлияют на снижение цен в России, а добиться ограничения торговых наценок не получилось. Об этом “Парламентской газете” рассказала глава Росптицесоюза Галина Бобылева.

“Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены – 110–125 рублей за десяток – абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта”, – заявила глава союза.

Бобылева добавила, что стоимость яиц у производителей без наценки магазинов составляет около 95–105 рублей. При этом известно, что цены на импортные яйца сейчас не ниже, чем на отечественные.

В Госдуме также отметили, что цена привезенных в Россию яиц не может быть ниже отечественных и ее снижения ждать не стоит. Единственный выход из ситуации – ограничить торговую наценку на социально значимые товары. Такая инициатива уже вносилась, однако движения по ней нет.

Напомним, 3 января в Россию ввезли первую партию турецких пищевых яиц. Объем поставки составил более 19 тонн, или 316, 8 тысяч штук. Азербайджанские яйца поставили в страну тремя партиями: 19, 21 и 24 декабря. В общей сложности оттуда ввезли 918 тысяч яиц.

Взято отсюда

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