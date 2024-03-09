Россиян предупредили, что мошенники перед выборами запустили фейковые опросы

За заполнение анкеты злоумышленники обещают небольшое вознаграждение

Эксперты заявили, что россиянам надо быть очень бдительными перед предстоящими выборами президента РФ, сообщает РИА Новости. Мошенники запустили фальшивые сайты с опросами якобы за вознаграждение, цель которых – заполучить персональные данные россиян и похитить их средства.

“Поскольку легитимные опросы перед выборами всегда проводятся для замеров поддержки кандидатов, ожиданий и предпочтений электората, это придает легендам злоумышленников больше убедительности… Уже сейчас на нашу платформу стали поступать сигналы о запуске таких сайтов с опросами. За участие в исследовании на них пользователям обещают оплату”, – отметила Алла Храпунова, куратор платформы Народного фронта “Мошеловка”.

Злоумышленники разработали два сценария. Первый подразумевает заполнение анкеты участника опроса с указанием паспортных данных и реквизитов карты, куда якобы должна будет зачисляться плата за прохождение опроса. Однако после заполнения анкеты появляется сообщение о сбое, никакие опросные страницы не загружаются.

Во втором сценарии сначала человек отвечает на вопросы, а затем его просят указать паспортные данные и реквизиты карты якобы для оплаты и идентификации.

В результате в обоих случаях важные данные жертв оказываются в руках мошенников.

Стоит отметить, что за заполнение анкеты злоумышленники обещают небольшое вознаграждение в размере от одной до пяти тысяч рублей, после перехода по ссылке система просит ввести данные банковской карты.

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Взято отсюда