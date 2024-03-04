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Россиян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе

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Россиян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе

В 2024 году мощные солнечные вспышки могут разрушить электросеть Земли

Магнитная буря, которая в ближайшее время накроет планету может оставить людей без таких современных благ, как свет, электроприборы и гаджеты, заявил популяризатор науки Даниэль Медиавилла, сообщает “Пятый канал”.

Он отметил, что 2024 год станет пиком многолетнего цикла солнечной активности. Мощные вспышки на Солнце могут привести к масштабному сбою в работе спутников, разрушить электросеть и в буквальном смысле отбросить человечество в Средневековье.

Отметим, что совсем недавно ученые уже фиксировали мощную вспышку, которая, к счастью, большого ущерба быту россиян не нанесла, но ученые предупреждают, что по мере увеличения солнечной активности угроза остаться без основных благ только возрастает. 

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Взято отсюда

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