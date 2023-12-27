Бокалы. Алкоголь Фото: unsplash.com

В алкогольной компании AST предполагают, что после после роста цен потребители будут покупать продукцию более дешевых брендов, однако в объеме продажи алкоголя не упадут

Алкогольная сибирская группа (АСГ) (бренды “Пять озер”, “Белая березка” и “Сиббиттер”) и Ladoga (“Царская”, Barrister и Fowler’s) планируют повысить цены на продукцию с 1 января 2024 года, сообщает “Коммерсантъ”.

По словам представителей АСГ, цены на спиртное в среднем вырастут на 7–10%. Причинами скачка цен в компании назвали рост ставки акциза, подорожание спирта, а также рост цен сырья и логистики.

При этом АСГ хочет поднять цены ниже уровня инфляции. Крепкий алкоголь подорожает в феврале, как и товары повседневного спроса, а потому в компании не ожидают серьезного падения продаж.

В Ladoga отметили, что отпускные цены увеличат на 3–5% в зависимости от крепости напитков. В “Татспиртпроме”, которому принадлежат бренды Tundra и “Русская валюта”, заявили только о рыночном характере подорожания.

О росте цен у поставщиков на 5–25% предупредил партнеров и импортер Simple Group. Цены на часть продукции скорректируют в январе-апреле 2024 года.

Глава Simple Максим Каширин раскритиковал решение властей повысить пошлины на импортное вино. По его словам, решение приняли на фоне “мощного лобби” и защиты отечественных производителей, пишет “РБК”.

“Странно думать, что если импортное вино будет дороже, то российское будет продаваться лучше. Серьезно? Российские производители тоже поднимут цены, вся категория станет дороже”, – отметил он.

Предприниматель также добавил, что с 2016 года объем российских виноградников вырос менее чем на 5%, а цены подскочили на 50%.

Ранее “Толк” писал о том, как подорожали новогодние продукты в магазинах Барнаула. Журналисты проследили, как меняется цена на продукты праздничного стола в течение декабря.

Взято отсюда