Алкоголь. Спиртные напитки Фото: pixabay.com

Врач предупредил о пагубных последствиях употребления алкоголя. Он отметил, что спиртное снижает внимание, память, мышление, а также притупляет эмоции и уничтожает мотивацию

Россиян призвали воздержаться от употребления алкоголя в новогодние праздники. По словам врача высшей категории, кандидата медицинских наук Андрея Сахарова, алкоголь – это основная причина отравлений, заболеваний ЖКТ и несчастных случаев, а в праздники их количество увеличивается. Об этом сообщает “Спорт Экспресс”.

“Во время алкогольных застолий эффективность процессов, позволяющих размышлять и анализировать, сильно снижается, человеку, как говорится, море по колено. Поэтому травмпункты в праздники переполнены пострадавшими от падений, фейерверков, петард или обморожений”, – отметил доктор.

Врач добавил, что алкоголь не только пагубно влияет на организм, но и бьет по карману, так как цены на спиртное в стране в последнее время заметно выросли.

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