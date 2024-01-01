Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Россиян призвали отказаться от алкоголя в новогодние праздники

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Россиян призвали отказаться от алкоголя в новогодние праздники

Алкоголь. Спиртные напитки Фото: pixabay.com

Врач предупредил о пагубных последствиях употребления алкоголя. Он отметил, что спиртное снижает внимание, память, мышление, а также притупляет эмоции и уничтожает мотивацию

Россиян призвали воздержаться от употребления алкоголя в новогодние праздники. По словам врача высшей категории, кандидата медицинских наук Андрея Сахарова, алкоголь – это основная причина отравлений, заболеваний ЖКТ и несчастных случаев, а в праздники их количество увеличивается. Об этом сообщает “Спорт Экспресс”.

“Во время алкогольных застолий эффективность процессов, позволяющих размышлять и анализировать, сильно снижается, человеку, как говорится, море по колено. Поэтому травмпункты в праздники переполнены пострадавшими от падений, фейерверков, петард или обморожений”, – отметил доктор.

Врач добавил, что алкоголь не только пагубно влияет на организм, но и бьет по карману, так как цены на спиртное в стране в последнее время заметно выросли.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

День 676-й. Самое важное к утру 1 января

01.01.2024

 Новости Барнаул

Избавляйтесь от всего токсичного. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

01.01.2024

 Интересное

О втором сезоне “Слово пацана” намекнул режиссер сериала

01.01.2024

 Интересное

День 676-й. Самое важное к утру 1 января

01.01.2024

 Интересное

Избавляйтесь от всего токсичного. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

01.01.2024

 Мир

Новые законы с 1 января 2024 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

01.01.2024

 Новости Рубцовск

С Новым, 2024 годом!

01.01.2024

 Погода

Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге и сильном ветре до 1 января

01.01.2024

 Авто и дороги

МБУ «Автодорстрой» устраняет последствия снегопада

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix