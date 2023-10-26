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Россиян с двойным гражданством призывают в армию в Израиле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Паспорт. Россия Фото: pixabay.com

Посол Израиля в России отметил, что в израильской армии могут быть уже тысячи людей с двойным гражданством. Их призывают на общих основаниях

Россияне с израильским гражданством подлежат мобилизации. Такое правило распространяется на всех граждан с двойным гражданством, люди призываются активно. Об этом ТАСС сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви.

По оценкам дипломата, в Израиле были призваны тысячи людей с двойным гражданством. Он отметил, что среди израильских полицейских и солдат есть много людей с именами, показывающими, что они “выходцы из Советского Союза”. Среди них в том числе люди из России, Белоруссии, Украины или других республик.

Ранее новосибирцы, оказавшиеся в Израиле во время боевых действий, рассказали об обстановке в стране. По словам одного из сибиряков, желающих служить в израильской армии так много, что власти попросили добровольцев больше не приходить.

Источник

горняк
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