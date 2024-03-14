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Сейчас вирус H7N9 регистрируется в азиатских странах. У него есть опасность генетического преобразования, в результате чего это может перерасти в пандемию

Штамм вируса птичьего гриппа H7N9 может стать виновником новой пандемии. Летальность при таких вирусах составляет около 50%, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью НСН.

“…H7N9 азиатского происхождения – потенциальный для новой пандемии. Он регистрируется на Тайване, в Китае, Юго-Восточной Азии. Если у него произойдет дополнительное преобразование генетически, он может потенциально стать пандемическим штаммом…”, – сказал Викулов.

Викулов отметил, что в случае эпидемического гриппа летальность не превышает 0,5%.

Ранее китайские эксперты выразили опасения насчет рисков распространения новой неизвестной “болезни Х”. По их данным, сейчас есть несколько факторов, из-за которых вероятность пандемии увеличивается.

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