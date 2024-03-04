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Россиянам хотят платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

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Россиянам хотят платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Пенсия. Пенсионер Фото: pixabay.com

Авторы законопроекта уверены, что люди со стажем от 30 лет должны быть способны обеспечить себе достойную жизнь. Пенсионеры имеют право на заслуженный отдых

В России предложили доплачивать к пенсиям до двукратной величины прожиточного минимума за стаж от 30 лет. Таким образом, сейчас доплата составила бы 26 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Законопроект разработали депутаты от ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким.

“Гарантия повышенной пенсии в размере двойной величины прожиточного минимума сделает жизнь [пенсионеров] более комфортной, качественной. Мы за то, чтобы у наших пенсионеров появилась возможность не просто доживать старость, а жить: хорошо питаться, заняться своим здоровьем, путешествовать”, – сказал Слуцкий.

Авторы законопроекта предложили, чтобы конкретные правила осуществления такой выплаты и ее размер устанавливались приказом Министерства труда и социальной защиты РФ.

Взято отсюда

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