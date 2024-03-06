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Россиянам напомнили о возможности докупать недостающие баллы для пенсии

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Россиянам напомнили о возможности докупать недостающие баллы для пенсии

Пенсия. Выплаты Фото: pixabay.com

За 2023 года россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионных балла. При этом цена на них установлена высокая – 340 тысяч рублей

Россияне, которым не хватает баллов для пенсии, могут их докупить. При этом приобрести можно не более половины стажа, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб “Газете.ru”.

Парламентарий отметила, что каждый год цена на стаж меняется.

“Это интересно для тех, кто к сожалению, не смог сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или не сформировал пенсионный баланс”, – сказала парламентарий.

Для того чтобы докупить баллы, нужно подать заявку. Бессараб добавила, что в прошлом году максимальная стоимость допустимых для покупки баллов составила 340 тысяч рублей.

“…Если родителям, к примеру, пожилым не хватает пенсионных баллов, родственник может помочь, дети могут помочь докупить баллы, чтобы мог пенсионер выйти на пенсию именно в установленный возраст, если их не хватает”, – заключила парламентарий.

В 2024 году на пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет, а мужчины – в возрасте 63 лет. Для получения страховой пенсии у них должно быть 15 лет трудового стажа и минимум 28,2 пенсионных балла.

Ранее сообщалось, что в России предложили доплачивать к пенсиям до двукратной величины прожиточного минимума за стаж от 30 лет. Таким образом, сейчас доплата составила бы 26 тысяч рублей.

Взято отсюда

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