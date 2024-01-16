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Россиянам напомнили о золотом правиле зарядки телефонов

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Россиянам напомнили о золотом правиле зарядки телефонов

Телефон. Зарядка Фото: unsplash.com

Эксперт отметил, что зарядки непрофессиональной сборки из некачественных материалов могут быстро выходить из строя, поэтому нужно пользоваться устройством, которое было в комплекте

Смартфоны не стоит оставлять на зарядке всю ночь, особенно накрывая подушкой, заявил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, сообщает РИА Новости.

“Золотое правило зарядки гласит, что нужно лавировать в промежутке от 20 до 80%. Поставьте телефон на зарядку, когда показатель упадет ниже 50%, но отключите прежде, чем он достигнет 100%. Именно поэтому ставить устройство на зарядку на всю ночь – сомнительная затея”, – объяснил он.

По словам эксперта, во время зарядки устройство должно “дышать” и рассеивать тепло, поэтому также не рекомендуется ничем его накрывать.

Сергей Кузьменко также уточнил, что все зарядные устройства имеют разную пропускную способность силы тока. В случае, если она превышает показатель, который заложен в технических характеристиках смартфона, зарядник может повредить аккумулятор. Это может произойти, если на телефоне перестанет работать контроллер заряда.

Специалист порекомендовал изучить данные о параметрах тока гаджета, которые обозначают вольтами (V) и амперами (А), поскольку важно, чтобы у телефона и зарядки они совпадали. Параметр входа на смартфоне может превышать показатель выхода на зарядке, но не наоборот.

“Невозможно предсказать, как долго контроллер заряда прослужит в режиме овердрайва на устройстве. Возможно, месяц, а может быть, прослужит верой и правдой до конца эксплуатации. В случае его неисправности начинается перерасход ресурсов аккумулятора, что может привести к вздутию батареи, ее разгерметизации, и спровоцировать пожар”, – добавил эксперт.

Ранее эксперт опроверг миф об опасном излучении от смартфонов. По его словам, утверждение о том, что смартфоны якобы радиоактивны не имеет под собой никаких доказательств.

Взято отсюда

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