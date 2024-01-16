Россиянам напомнили о “золотом правиле” зарядки телефонов

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Эксперт отметил, что зарядки непрофессиональной сборки из некачественных материалов могут быстро выходить из строя, поэтому нужно пользоваться устройством, которое было в комплекте

Смартфоны не стоит оставлять на зарядке всю ночь, особенно накрывая подушкой, заявил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, сообщает РИА Новости .

“Золотое правило зарядки гласит, что нужно лавировать в промежутке от 20 до 80%. Поставьте телефон на зарядку, когда показатель упадет ниже 50%, но отключите прежде, чем он достигнет 100%. Именно поэтому ставить устройство на зарядку на всю ночь – сомнительная затея“, – объяснил он.

По словам эксперта, во время зарядки устройство должно “дышать” и рассеивать тепло, поэтому также не рекомендуется ничем его накрывать.

Сергей Кузьменко также уточнил, что все зарядные устройства имеют разную пропускную способность силы тока. В случае, если она превышает показатель, который заложен в технических характеристиках смартфона, зарядник может повредить аккумулятор. Это может произойти, если на телефоне перестанет работать контроллер заряда.

Специалист порекомендовал изучить данные о параметрах тока гаджета, которые обозначают вольтами (V) и амперами (А), поскольку важно, чтобы у телефона и зарядки они совпадали. Параметр входа на смартфоне может превышать показатель выхода на зарядке, но не наоборот.

“Невозможно предсказать, как долго контроллер заряда прослужит в режиме овердрайва на устройстве. Возможно, месяц, а может быть, прослужит верой и правдой до конца эксплуатации. В случае его неисправности начинается перерасход ресурсов аккумулятора, что может привести к вздутию батареи, ее разгерметизации, и спровоцировать пожар“, – добавил эксперт.

Ранее эксперт опроверг миф об опасном излучении от смартфонов. По его словам, утверждение о том, что смартфоны якобы радиоактивны не имеет под собой никаких доказательств.

Взято отсюда.

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