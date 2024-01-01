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Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы

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Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы

Новогодние праздники продлятся десять дней

Выходные в новогодние праздничные дни в России продлятся десять дней – с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года – за счет того, что два последних дня года этого выпадают на субботу и воскресенье, сообщает РИА Новости.

“В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января – Новогодние каникулы – являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации… Таким образом, продолжительность “новогоднего отдыха” составит 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года”, – рассказала Татьяна Нечаева, юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву.

Эксперт напомнила, что по ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.

“Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ”, – уточнила эксперт.

Нечаева объяснила, что согласно постановлению правительства России “О переносе выходных дней в 2024 году” выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, – на вторник, 31 декабря.

Юрист напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться согласно статье 153 Трудового кодекса минимум в двойном размере или в одинарном, если сотруднику предоставят дополнительный выходной. Сотрудник имеет право сам решить, что для него выгоднее. Отметим, что это правило действует для тех, кто работает по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

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Взято отсюда

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