Россиянам перечислили самые бюджетные направления для отдыха в апреле

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Среди бюджетных направлений оказались не только российские города, но и зарубежные. Так, в топ вошли Белоруссия, Армения и Узбекистан
Наиболее бюджетным направлением внутри страны в апреле станет Псков. Билет в одну сторону в этот город обойдется в 4,5 тысячи рублей, а жилье можно забронировать за 2,5 тысячи. Об этом сообщают ” Известия “.
Подороже обойдется отдых в следующих городах:
Из зарубежных направлений дешевле всего отдохнуть можно в белорусском Гомеле, где в сумме можно потратить 8 тысяч рублей, а также город Гюмри в Армении, куда можно долететь и разместиться за 12 тысяч рублей. Кроме того, в список включили узбекистанский Термез, где билет обойдется в 11 тысяч, а отель – в 3,5 тысячи рублей.
Взято отсюда.
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