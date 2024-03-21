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Пластиковые окна в Горняке

Россиянам перечислили самые бюджетные направления для отдыха в апреле

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Россиянам перечислили самые бюджетные направления для отдыха в апреле

Фото: pixabay.com

Среди бюджетных направлений оказались не только российские города, но и зарубежные. Так, в топ вошли Белоруссия, Армения и Узбекистан

Наиболее бюджетным направлением внутри страны в апреле станет Псков. Билет в одну сторону в этот город обойдется в 4,5 тысячи рублей, а жилье можно забронировать за 2,5 тысячи. Об этом сообщают ” Известия “.

Подороже обойдется отдых в следующих городах:

  • Тамбов – 4,7 тысячи рублей за билет и 2,7 тысячи за номер в отеле;
  • Архангельск – 6,6 тысячи рублей на дорогу, гостиница – 1,8 тысячи;
  • Тобольск – 7 тысяч рублей за билет и 2,1 тысячи за отель;
  • Санкт-Петербург – 7,3 тысячи за билет, 2 тысячи за отель;
  • Вологда – 7,4 тысячи рублей и 2,3 тысячи.

    • Из зарубежных направлений дешевле всего отдохнуть можно в белорусском Гомеле, где в сумме можно потратить 8 тысяч рублей, а также город Гюмри в Армении, куда можно долететь и разместиться за 12 тысяч рублей. Кроме того, в список включили узбекистанский Термез, где билет обойдется в 11 тысяч, а отель – в 3,5 тысячи рублей.

    Взято отсюда.

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