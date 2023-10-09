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Россиянам рассказали, как отключить функцию слежки в смартфоне

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Телефон Фото: unsplash.com

Специалист рассказал, что отключив функцию сбора данных в некоторых приложениях можно повысить уровень конфиденциальности и безопасности личных данных

Отключить функцию прослушивания и слежки в телефоне можно через скрытые кнопки в настройках, объяснил руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян, сообщает “Прайм”.

При этом, по словам специалиста, многие сервисы в фоновом режиме продолжают собирать информацию после отключения. В iPhone это можно проверить отдельно по каждому параметру. Для этого в настройках нужно зайти в пункт “Конфиденциальность и безопасность”. Там пользователь увидит, у каких приложений есть доступ к фото, контактам, микрофону и камере.

Эксперт также рассказал, что в некоторых случаях запросы на отслеживание действий на сайтах и других приложениях можно полностью запретить

“Так можно сократить количество персональных данных, поступающих в обработку в различные компании”, – отметил он.

Для этого в настройках в разделе “Конфиденциальность и безопасность” следует выбрать пункт “Отслеживание” и сделать неактивным “Трекинг-запросы приложениями”. При этом пункт “Службы геолокации” полностью выключать не стоит – он может пригодиться для работы в картах и на других сервисах.

В свою очередь, в телефонах, где стоит Android отключить сразу все датчики можно, зайдя в пункт “Сведения о телефоне”. После этого необходимо перейти в “Сведения о ПО” и семь раз нажать на “Номер сборки”. Затем следует выбрать “Параметры разработчика” и “Плитки быстрых параметров для разработчиков”, там нужно активировать пункт “Sensors off”.

“После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом приложении”, – добавил разработчик.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае появился новый вид мошенничества с “похищением”. Аферисты позвонили бийчанину и стали угрожать, что нанесут вред его жене и детям.

Источник

горняк
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