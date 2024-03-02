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Россиянам рассказали, как уберечь дачи от потопа

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Россиянам рассказали, как уберечь дачи от потопа

Советами поделились в Госдуме.

Источник фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Никита Чаплин назвал способы сбережения дачных участков от весенних паводков, его слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, помочь избежать подтопления участков сможет дренажная система, которая будет отводить воду в границах участка. Система может состоять из дренажных труб и ёмкостей для сбора воды.

Также помочь в случае разлива реки дачникам смогут растения, травы и кустарники с сильными корнями, способными удерживать воду.

Ещё одним способом ограничения выхода воды из речного русла может стать укрепление берегов камнями.

Эффективность каждого способа, по мнению Чаплина, зависит от особенностей участка и русла реки.

Взято отсюда.

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