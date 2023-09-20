Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

Россиянам рассказали, когда заработает Единый реестр воинского учета - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Здоровье
В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
Новости Алтай
Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра. 
Новости Алтай
СВО
Барнаулец пытался отравить мобилизованных
Новости Горняк
Курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом
Здоровье
Новости Алтай
Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ
Бизнес
Новости Горняк
В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай988 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество278 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

Россиянам рассказали, когда заработает Единый реестр воинского учета

ГОРНЯК2201 mins

Армия. Мобилизация Фото: Олег Укладов

Зам главы минцифры РФ отметил, что до конца года в ведомстве планируют запустить пилотный проект реестра, который будет работать на территории одного-двух регионов

В России реестр воинского учета начнет полноценно работать не ранее 2025 года, заявил замминистра цифрового развития Олег Качанов, сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с жесткими требованиями информационной безопасности и инфраструктуры – сведения в нем составляют служебную тайну и касаются всего населения.

“Полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Это вот так вот не берется. Полноценная работа требует каналов связи и их защиты”, – подчеркнул чиновник.

При этом еще в мае предполагалось, что сотрудники минцифры РФ разработают и введут реестр в эксплуатацию до конца этого года. Однако обеспечить формирование записей в нем собирались с начала 2025 года.

Зам главы минцифры РФ отметил, что до конца года в ведомстве планируют запустить пилотный проект реестра, который будет работать на территории одного-двух регионов

Напомним, что весной Владимир Путин подписал закон о создание единого реестра воинского учета. В базе данных будут храниться личные и паспортные данные россиян, ИНН, СНИЛС, а также сведения об образовании, адресе жительства, состоянии здоровья и гражданстве.

Добавить комментарий

Похожие новости