Россиянам рассказали, кому прибавят пенсию с 1 марта

Доплата положена пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет

Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова заявила, что пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, в марте получат право на повышение фиксированной выплаты в страховой пенсии по старости вдвое, сообщает РИА Новости.

При этом, если пенсионер ранее получил первую группу инвалидности, доплата к пенсии ему не положена.

“Она устанавливается лишь один раз по одному из оснований: достижение возраста 80 лет или получение первой группы инвалидности”, – отмечает Финогенова.

Отметим, что размер доплаты в обоих случаях идентичен – 8134,9 рубля.

Напомним, что с 1 апреля предусмотрена индексация социальных пенсий. Стоит отметить, что работающим пенсионерам повышение пока не полагается, однако спустя один-два месяца после увольнения выплату проиндексируют с учетом компенсации пропущенных индексаций и пенсионных баллов за предыдущий год.

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Взято отсюда