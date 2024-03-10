Россиянам рассказали о новом способе мошенничества через смартфоны

Этот способ не предполагает специального программного обеспечения.
Источник фото: unsplash.com
Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов предупредил о случаях мошенничества через демонстрацию экрана, его слова приводят РИА Новости.
Специалист отметил, что злоумышленники действуют в паре и вступают в диалог со своей жертвой.
В ходе диалога мошенники убеждают потерпевших зайти в личный кабинет банковского приложения и включить на смартфоне демонстрацию экрана.
После включения демонстрации преступники получают всю необходимую информацию для дальнейшего хищения денежных средств.
Эксперт Магомедов рекомендует гражданам сохранять бдительность и не давать неизвестным лицам сведения о банковских реквизитах и другую важную для сохранения безопасности информацию.
Взято отсюда.
новости алтай горно алтайск , банкфакс алтай новости ,