Россиянам рассказали о новом способе мошенничества через смартфоны

Этот способ не предполагает специального программного обеспечения.

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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов предупредил о случаях мошенничества через демонстрацию экрана, его слова приводят РИА Новости.

Специалист отметил, что злоумышленники действуют в паре и вступают в диалог со своей жертвой.

В ходе диалога мошенники убеждают потерпевших зайти в личный кабинет банковского приложения и включить на смартфоне демонстрацию экрана.

После включения демонстрации преступники получают всю необходимую информацию для дальнейшего хищения денежных средств.

Эксперт Магомедов рекомендует гражданам сохранять бдительность и не давать неизвестным лицам сведения о банковских реквизитах и другую важную для сохранения безопасности информацию.

Взято отсюда.

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