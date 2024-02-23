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Россияне 24 февраля смогут увидеть микролуние. Что это и чем грозит

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Россияне 24 февраля смогут увидеть микролуние. Что это и чем грозит

Фото: Олег Укладов

Микролуние можно наблюдать невооруженным глазом. Проще говоря, это противоположное суперлунию явление, когда земной спутник меньше обычного

В ночь на 24 февраля россияне смогут наблюдать уникальное небесное явление — микролуние, пишет ” Пятый канал “.

Микролуние — это противоположное суперлунию явление. Этот феномен происходит, когда Луна находится на максимальном расстоянии от Земли. Ночное светило будет выглядеть примерно на 14% меньше обычного.

Если верить астрологам, то во время микролуния у некоторых людей может повышаться работоспособность и появляться чувство бесстрашия. Среди других “симптомов” влияния на человека называют бессонницу, повышенную раздражительность и эмоциональность.

Ранее астролог перечислила самые удачные дни в феврале .

Взято отсюда.

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