Болезнь Фото: pixabay.com

Не уточняется, какое именно это может быть заболевание, однако симптомы немного отличаются от гриппа. При этом болезнь начинается с обычных признаков

В России распространяется неизвестный вирус, который сопровождается высокой температурой и странными снами. Пациенты жалуются врачам на симптомы, похожие на простуду в тяжелой форме, сообщают “Известия”.

Как утверждается, болезнь начинается с обычных признаков: першения в горле, озноба. Но уже на следующий день резко растет температура, возникает насморк, ломота в теле и лихорадочные сны.

При этом известно, что при гриппе у человека резко повышается температура до 39-40 градусов. После этого появляется насморк и боли в горле, а высокая температура проходит примерно через неделю.

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