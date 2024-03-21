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Россияне назвали лучшие модели автомобилей 2023 года

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Россияне назвали лучшие модели автомобилей 2023 года

Автомобили. Авторынок Фото: Олег Укладов

Среди лидеров в рейтинге оказались как китайские марки, так и российские. Многие жители РФ отдали свой голос за автомобили Lada

Россияне проголосовали за лучшие автомобили 2023 года в рамках исследования “Рейтинги авто года в России”. Его итоги приводит “Российская газета”.

В рейтинге “Лучшие новые авто” предлагалось пять номинаций: “Семейный”, “Надежный”, “Современный”, “Многоцелевой”, а также “Гибриды и электрокары”. Основные характеристика для выбора: качество сборки, безопасность, практичность, комфорт, экономичность и готовность к российским условиям.

Первое место в сегменте современных машин занял Exeed RX. В многоцелевых машинах первое место отдали Lada Largus Cross, второе – Chery Tiggo 7 Pro. Однако среди семейных авто Chery занимает первое место.

На первой строчке надежных автомобилей оказался Subaru Forester – они поставляются по параллельному импорту. Из тех, которые в РФ продаются официально, на первой строчке Lada Niva Legend.

В гибридах и электрокарах россияне выбрали Audi E-tron. Среди тех, которые официально поставляются на рынок, – китайский Voyah Free.

Из автомобилей с пробегом первое место заняла Lada 4×4, самой выгодной покупкой стала Toyota Corolla, а с пометкой “доступная надежность” лидировала Toyota Camry.

Ранее сообщалось, что россияне потратили 328 млрд рублей за месяц на автомобили. Самыми популярными стали китайские марки.

Взято отсюда

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