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По данным опроса, 53% респондентов готовы три года работать без отпуска ради высокой зарплаты, остальным 47% отдых оказался важнее любой суммы

Жители России признались, что могут три года работать без отпусков, если им в среднем будут платить 496 тысяч рублей. Об этом стало известно из опроса сервиса “Работа.ру”, сообщает RT.

Самые высокие запросы традиционно у москвичей и жителей Подмосковья. Они готовы отказаться от отдыха в среднем за 506 тысяч рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области желаемая сумма составила 482 тысячи рублей, а в Новосибирске 475 тысяч рублей.

Между тем в Нижнем Новгороде и Свердловской области готовы работать без отпусков и за меньшую оплату – 350 тысяч и 311 тысяч рублей соответственно.

Ранее барнаульцы рассказали, что для счастья им нужно около 190 тысяч рублей в месяц. С марта прошлого года запросы жителей краевой столицы выросли на 25 тысяч рублей.

Взято отсюда