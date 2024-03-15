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Россияне признались, в каких странах мечтают провести летний отпуск

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Россияне признались, в каких странах мечтают провести летний отпуск

Турист. Чемодан Фото: pixabay.com

Сервисы для планирования путешествий проанализировали поисковые запросы россиян на размещение в отелях и выделили популярные направления

Большинство россиян (22,4%) хотели бы отправиться в Турцию в период с июня по август. Об этом стало известно из сервиса OneTwoTrip, сообщают “Известия”.

Эта страна традиционно входит в тройку наиболее популярных мест у российских туристов. У путешественников она считается одним из бюджетных направлений с множеством различных курортов.

На второй строчке рейтинга оказалась Грузия, куда хотели бы поехать 18,1% россиян. Топ-3 же замкнула Армения. Там мечтают провести летний отпуск 4,6% туристов. Далее по популярности идут Таиланд (4,5%) и Италия (4,2%).

В десятку рейтинга также попали Великобритания (4,1%),Франция (3,1%), ОАЭ (3,4%), Абхазия (2,9%) и Испания (2,5%). Чуть дальше расположились Казахстан (2,4%), Индонезия (2,2%) и Белоруссия (2,1%).

Ранее стало известно, что пять мест Алтайского края могут стать “гордостью России”.

Взято отсюда

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