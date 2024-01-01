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Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних праздниках

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Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних праздниках

Фильм. Пара Фото: Фото: pixabay.com

Результаты опроса показали, что женщины чаще предпочитают смотреть советское кино на новогодних каникулах, а мужчины – современное. При этом выяснилось, что 23% опрошенных не планируют смотреть фильмы

Россияне уже решили, что будут смотреть в новогодние каникулы. Так, по данным опроса SuperJob, 22% россиян планируют смотреть советские фильмы и сериалы, топ которых составили “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “Иван Васильевич меняет профессию” и “Приключения Шурика”. Об этом сообщает “Газета.ru”.

Любителями современных зарубежных фильмов и сериалов оказались 13% опрошенных. Большинство из них выбрали “Барби”, серию фильмов о Гарри Поттере и трилогию “Властелин колец”.

Современные отечественные картины выбрали 9% респондентов. В их топ-3 вошли “Слово пацана. Кровь на асфальте”, “Холоп” и “Теща”. Зарубежную классику решили выбрать 8% россиян, и в тройке самых популярных оказались “Один дома”, “Гринч – похититель Рождества” и “Трудный ребенок”.

Взято отсюда

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